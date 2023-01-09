Представитель Агенства лекарств объяснил, почему в аптеках не хватает "Нурофена"

Детского жаропонижающего и болеутоляющего препарата "Нурофен" все чаще нет в аптеках. Заместитель директора Государственного агентства лекарств Сергей Акулич объяснил передаче TV24 "На линии", почему.

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"Содержащие ибупрофен препараты для детей кончаются из-за очень быстрого роста спроса, и поставки не покрывают запросы", — рассказал он.

Причин, по его словам, несколько: задержки производства, недостаточная мощность производства из-за нехватки персонала, сырья или упаковки.

Это связано в то числе с войной в Украине. Повлияло подорожание ресурсов и общая инфляция, кроме того, алюминий и бумагу для упаковочных материалов раньше закупали в том числе в России.