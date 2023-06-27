Представитель ГПСС: нехватка работников — драматическая
Foto: LETA

Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) по-прежнему остро не хватает пожарных и пожарных-водителей. Процент кадрового голода остается на уровне 11-12%, рассказал в интервью телеканалу TV24 представитель ГПСС Янис Гринбергс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"В настоящее время всей службе остро не хватает именно пожарных-водителей, так как для выполнения этой работы требуется специальная категория С. Самих пожарных так не хватает", — признал Гринбергс.

Заместитель начальника ГПСС также подчеркнул, что проблемы есть и с руководителями спасательных работ —тех, кто первым прибывает на место происшествия.

"Им тоже нужны особые навыки, и не все хотят брать на себя эту ответственность. [....] Этот разрыв в оплате труда между пожарным, водителем и заместителем командира уже не так велик. И еще одна очень большая категория, где у нас действительно большие проблемы — это колл-центр, или теперь, как нас по-новому называют, "единое управление контактных центров". Нехватка диспетчеров там достигает 60%. Старших диспетчеров — чуть меньше, около 30%, потому что там требования тоже довольно высокие! Нужно знать и понимать несколько языков, понимать, что говорят люди, звонящие по 112 и что происходит рядом с ними — ответственность велика, психологическое давление — тоже. Работать приходится как ночью, так и днем. Проблемы там у нас довольно большие", — рассказал Гринбергс.

В беседе с телеканалом представитель службы добавил, что пожарный получает зарплату "на руки" около 800 евро в месяц, может быть, меньше – от 750 до 800 евро. У пожарного-водителя ГПСС зарплата побольше — "чуть ниже 1000 евро". А у руководителя спасательных работ первого уровня — чуть более 1000 евро.

"Если сравнивать с Ригой, то средняя зарплата в столице уже превышает полторы тысячи евро — так я читал в СМИ. Самая большая проблема с привлечением новых сотрудников — именно в Рижском регионе", — пояснил Гринбергс.

По его словам, в других регионах Латвии ситуация "намного лучше, хоть и не идеальна".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas