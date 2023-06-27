Представитель ГПСС: нехватка работников — драматическая

Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) по-прежнему остро не хватает пожарных и пожарных-водителей. Процент кадрового голода остается на уровне 11-12%, рассказал в интервью телеканалу TV24 представитель ГПСС Янис Гринбергс.

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"В настоящее время всей службе остро не хватает именно пожарных-водителей, так как для выполнения этой работы требуется специальная категория С. Самих пожарных так не хватает", — признал Гринбергс.

Заместитель начальника ГПСС также подчеркнул, что проблемы есть и с руководителями спасательных работ —тех, кто первым прибывает на место происшествия.

"Им тоже нужны особые навыки, и не все хотят брать на себя эту ответственность. [....] Этот разрыв в оплате труда между пожарным, водителем и заместителем командира уже не так велик. И еще одна очень большая категория, где у нас действительно большие проблемы — это колл-центр, или теперь, как нас по-новому называют, "единое управление контактных центров". Нехватка диспетчеров там достигает 60%. Старших диспетчеров — чуть меньше, около 30%, потому что там требования тоже довольно высокие! Нужно знать и понимать несколько языков, понимать, что говорят люди, звонящие по 112 и что происходит рядом с ними — ответственность велика, психологическое давление — тоже. Работать приходится как ночью, так и днем. Проблемы там у нас довольно большие", — рассказал Гринбергс.

В беседе с телеканалом представитель службы добавил, что пожарный получает зарплату "на руки" около 800 евро в месяц, может быть, меньше – от 750 до 800 евро. У пожарного-водителя ГПСС зарплата побольше — "чуть ниже 1000 евро". А у руководителя спасательных работ первого уровня — чуть более 1000 евро.

"Если сравнивать с Ригой, то средняя зарплата в столице уже превышает полторы тысячи евро — так я читал в СМИ. Самая большая проблема с привлечением новых сотрудников — именно в Рижском регионе", — пояснил Гринбергс.

По его словам, в других регионах Латвии ситуация "намного лучше, хоть и не идеальна".