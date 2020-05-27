Представитель МИД: возможно, для приезжающих из Германии и Польши в Латвию отменят 14-дневную самоизоляцию

Требование 14-дневной самоизоляции может сохраниться и для латвийских подданных, которые летом приедут в Латвию из Великобритании и Ирландии, заявила на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

В заседании удаленно участвовали представители латвийской диаспоры в Европе. Они просили разъяснить требование 14-дневной изоляции и критерии включения государств в список тех, с которыми не планируется возобновлять регулярное авиасообщение.

Член правления Национального совета латышей в Ирландии Лайма Озола сказала, что латвийские подданные в Ирландии уже получили худшую новость - Ирландия вошла в список стран, с которыми не планируется возобновлять регулярное авиасообщение. Она спросила должностных лиц, как часто планируется пересматривать этот список, а также заявила, что латвийцы прилетят в Латвию из Ирландии через другие страны в любом случае.

Озола выразила недоумение включением Ирландии в список нежелательных стран, так как, по ее мнению, ситуация с коронавирусом в стране удовлетворительная.

Аналогичные вопросы задала и представитель организации "Люксембург-Латвия" Винета Бей. "Эти ограничения влияют на наше перемещение и наше право встретиться с семьями в Латвии", - сказала она. Бей упомянула другие средства оградить общество от риска переноса болезни приезжими, например, тест на коронавирус в аэропорту или мобильное приложение с отслеживанием.

"Люксембург можно включить в какие угодно списки, но вокруг нас Германия, Бельгия, Франция, и за два часа мы можем прилететь из любой другой страны", - сказала она.

Калниня-Лукашевица ответила, что способность Латвии сравнительно хорошо контролировать распространение болезни основана на рекомендациях эпидемиологов. "Сейчас мы смотрим на страны так называемого белого списка, где заболеваемость ниже 10 случаев на 100 000 за последние семь дней. Возможно, первыми странами, приехавшим из которых не нужно будет соблюдать 14-дневную самоизоляцию, станут Германия или Польша", - сказала она.