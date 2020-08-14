Представитель Минздрава: есть случаи, когда самоизоляцию не соблюдают

Есть случаи, когда самоизоляцию по возвращении из стран высокого риска Covid-19 не соблюдают как жители Латвии, так и иностранцы, заявила в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Санта Ливиня.

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По ее словам, дальнейшее распространение Covid-19 будет зависеть от того, как люди себя ведут и относятся к ограничениям, дистанцированию, мытью рук.

Сейчас самой большой проблемой является завоз Covid-19 из-за границы, сказала Ливиня. В основном все случаи завозные. Бывает, что иностранцы и латвийцы, побывавшие за границей, не соблюдают самоизоляцию и передают инфекцию дальше.

Тем не менее хорошо то, что в Латвии все случаи отслеживаются. "Пока мы можем все отследить, и в основном у нас эти завозные случаи. Можно сказать, что ситуация достаточно стабильна", — сказала Ливиня.