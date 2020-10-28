Представитель РД: страх перед Covid-19 — не повод пропускать уроки в школе
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Родители не могут по собственной инициативе из-за страха перед Covid-19 не пускать детей в школу, заявила сегодня на пресс-конференции председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Ивета Ратиника.

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По ее словам, родители не имеют права так поступать, подобная ситуация недопустима.

В Риге нет учебной модели, когда в одно и то же время часть класса учится очно, а часть на удаленке, потому что это создало бы чрезмерную нагрузку на учителей.

Чтобы законно оставлять детей дома, нужно обратиться в образовательное заведение с заявлением. Затем оно будет согласовано с учредителем учебного заведения, чтобы достичь соглашения о переносе на дом части учебного процесса.

Такая модель может быть допустима, если это необходимо по состоянию здоровья ученика или из-за особых обстоятельств дома, если в семье обеспечена среда для учебы или нужна поддержка в освоении материала.

В подобных ситуациях родители должны брать на себя ответственность за то, какой материал и каким образом изучит их ребенок.

Ратиника, которая сама работала учителем, пояснила, что учитель не может просто включить гаджет, заснять проходящий в классе урок и считать при этом, что происходит полноценное обучение. Очное и удаленное обучение одновременно не может быть обеспечено, подчеркнула она.

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LETA

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