Представители каких профессий в январе чаще всего болели Covid-19, обобщило Минэкономики
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С 1 января по 23 января больше всего работников, которым поставили диагноз Covid-19, было в торговле, госуправлении и в сфере обороны, а также в отрасли обрабатывающей промышленности, информирует Министерство экономики. По удельному заболевших среди работников лидируют сфера финансовых услуг, образование и IT.

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В первые три недели января болели более 6000 работников торговли, примерно 5000 занятых в сфеере госууправлении и обороне, а также немногим менее 4000 человек в отрасли обрабатывающей промышленности.

Самая большая доля заболевших Covid-19 наблюдалась в сфере финансовых услуг и страхования — 5,3% работников, а также в образовании и отрасли IT — 4,3%.

Несколько меньше был удельный вес заболевших коронавирусом в сферах здравоохранения и ухода — 3,9%. Столько же работников заболели в сфере общепита и гостиничного бизнеса.

В отрасли культуры, развлечения и отдыха Covid-19 перенесли 3,8% работников, в торговле — 3,6%, в сельском и лесном хозяйстве — 3,4%, в государственном управлении и сфере обороны — 3,4%, в административных и обсулуживающих службах — 3,4%, в сфере недвижимости — 3,3%, в сфере транспорта и складирования — 2,9%, в обрабатывающей промышленности и строительстве — 2,8%.

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