Представители общепита призывают разрешить работу летних террас

Латвийская ассоциация сельского туризма, Латвийское общество ресторанов и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов начали акцию "Нет пластику! Да террасам!", чтобы обратить внимание на огромное количество пластиковой посуды, расходуемой заведениями общепита, которым разрешается работать только навынос.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис на пресс-конференции рассказал, что в период чрезвычайного положения оборот предприятий общественного питания упал на 70%, а количество потребляемого пластика увеличилось вдвое.

Организаторы акции надеются привлечь внимание правительства, чтобы оно разрешило заведениям общепита обслуживать гостей на террасах.

В рамках акции предприятия общественного питания и люди могут делиться в соцсетях фотографиями или видео с изображением просторных и пустых террас и гор пластикового мусора рядом с ними.

Предприниматели убеждены, что обслуживание населения на открытых террасах представляет гораздо меньший эпидемиологический риск, чем выдача еды в одноразовых контейнерах.

"Если предположить, что в Латвии около 2500 поставщиков услуг общественного питания, то в месяц они потребляют около 40 миллионов единиц одноразовой упаковки за сотни тысяч евро, которая позже выбрасывается", - сказал Ензис.

Со своей стороны президент ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Наглис говорил о том, что выброшенная одноразовая посуда не только переполняет урны, но и выбрасывается просто в кусты или на газоны. Поэтому многие предприятия общественного питания, заботясь об окружающей среде, разместили дополнительные контейнеры для мусора за свои деньги, что должны были бы сделать самоуправления.