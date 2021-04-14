Представители общепита призывают разрешить работу летних террас
Foto: LETA

Латвийская ассоциация сельского туризма, Латвийское общество ресторанов и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов начали акцию "Нет пластику! Да террасам!", чтобы обратить внимание на огромное количество пластиковой посуды, расходуемой заведениями общепита, которым разрешается работать только навынос.

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Президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис на пресс-конференции рассказал, что в период чрезвычайного положения оборот предприятий общественного питания упал на 70%, а количество потребляемого пластика увеличилось вдвое.

Организаторы акции надеются привлечь внимание правительства, чтобы оно разрешило заведениям общепита обслуживать гостей на террасах.

В рамках акции предприятия общественного питания и люди могут делиться в соцсетях фотографиями или видео с изображением просторных и пустых террас и гор пластикового мусора рядом с ними.

Предприниматели убеждены, что обслуживание населения на открытых террасах представляет гораздо меньший эпидемиологический риск, чем выдача еды в одноразовых контейнерах.

"Если предположить, что в Латвии около 2500 поставщиков услуг общественного питания, то в месяц они потребляют около 40 миллионов единиц одноразовой упаковки за сотни тысяч евро, которая позже выбрасывается", - сказал Ензис.

Со своей стороны президент ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Наглис говорил о том, что выброшенная одноразовая посуда не только переполняет урны, но и выбрасывается просто в кусты или на газоны. Поэтому многие предприятия общественного питания, заботясь об окружающей среде, разместили дополнительные контейнеры для мусора за свои деньги, что должны были бы сделать самоуправления.

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LETA

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