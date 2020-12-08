Представительство ВОЗ в Латвии: вакцина против Covid-19 не решит ситуацию полностью и сразу

Важно понять, что вакцина от коронавируса не решит ситуацию полностью, как минимум в ближайшем будущем, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель регионального представительства ВОЗ в Латвии Улдис Митенбегс.

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Количество вакцин сначала будет небольшим. В Латвии их будет в лучшем случае 800 000, которые она получит в течение следующего года. То есть будет привито чуть более 40% населения.

В развитых странах до конца следующего года прививку сделают около 25% жителей. "И этого недостаточно, чтобы достичь так называемого группового иммунитета. Нужно считаться с тем, что нам еще довольно долго придется сосуществовать с этим вирусом и соблюдать разные меры предосторожности", — предупреждает Митенбергс.

Он настроен еще более пессимистично, чем премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, который считает, что ограничения сохранятся до середины лета — Митенбергс считает, что дольше. И пока неясно, когда будет сформирован групповой иммунитет и сколько человек должны для этого привиться — ученые говорят и о 60%, и о 70%. Также неясно, защитит ли вакцина только от заболевания или тяжелого протекания болезни — но и от того, чтобы быть переносчиком болезни. Сколько времени вакцина будет защищать организм, тоже пока непонятно.