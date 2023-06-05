Представленные в Сейме партии ожидают, что нынешняя коалиция продолжит работу
Foto: F64

Политики представленных в Сейме партий в настоящее время ожидают, что нынешнее правительство продолжит работу.

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В правящую коалицию входят "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС), но после президентских выборов, на которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке одного кандидата, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") начал переговоры о возможном расширении коалиции с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными".

В политических кругах высказываются предположения, что само "Новое Единство" не особо заинтересовано в том, чтобы немедленно принять решение о замене в правительстве Нацобъединения и ОС на СЗК и "Прогрессивных" и работать в правительстве, поддерживаемом всего 52 депутатами.

Также среди политиков говорят о том, что и СЗК не видит спешки с возможным вступлением в коалицию.

Неофициально предполагается, что неопределенность в этом вопросе может сохраниться до Лиго. Если до тех пор не произойдет кардинальных изменений, может быть взята пауза. Пока неясно, будут ли новые попытки расширения коалиции предприняты в июле или ближе к осени.

В пятницу после первых переговоров Кариньш заявил, что действующее правительство стабильно.

ОС и Национальное объединение по-прежнему отрицательно относятся к изменениям в правительстве.

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