Предстоящие выборы в Сейм: ЦИК в четверг утвердит количество депутатов от каждого округа

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в четверг, 2 июня, утвердит количество депутатов, которые будут избраны в 14-й Сейм по каждому избирательному округу, сообщила агентству LETA представитель ЦИК Лаура Крастиня.

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100 депутатов Сейма избираются от пяти избирательных округов — Риги, Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. В соответствии с законом о выборах Сейма количество избираемых по каждому округу депутатов определяется пропорционально численности избирателей за четыре месяца до дня выборов. Проживающие за рубежом избиратели причисляются к Рижскому избирательному округу.

На выборах в 2018 году по Рижскому избирательному округу было избрано 35 депутатов, Видземскому — 25 депутатов, Земгальскому и Латгальскому — по 14 депутатов, Курземскому — 12 депутатов.

Прием кандидатских списков на выборы начнется 13 июля, а сами выборы пройдут 1 октября.