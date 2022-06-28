Предупреждение: на Латвию надвигается гроза
Foto: DELFI Репортер

После обеда, с 13:00 до 16:00, в Латвии начнут образовываться кучевые-дождевые облака, которые принесут грозу и ливни, местами очень сильные. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Местами возможен град. В некоторых регионах непогода продолжится и в ночь на среду.

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