Предупреждение: на Латвию надвигается гроза

После обеда, с 13:00 до 16:00, в Латвии начнут образовываться кучевые-дождевые облака, которые принесут грозу и ливни, местами очень сильные. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Местами возможен град. В некоторых регионах непогода продолжится и в ночь на среду.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама