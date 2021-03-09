Предварительный вывод: смерть в пансионате Selga не связана с вакцинацией
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По результатам предварительной экспертизы, пожилая клиентка пансионата Selga, умершая после вакцинации, умерла не из-за вакцины. Признаков запоздалой аллергической реакции обнаружено не было, сообщил на заседании правительства директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс.

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На прошлой неделе сообщалось, что 90-летний человек в центре социального ухода Selga скончался спустя несколько дней после прививки от Covid-19.

Выяснилось, что у пациентки были серьезные хронические заболевания с периодическими обострениями. По предварительным данным, причиной смерти не была реакция на вакцину, но расследование этого случая продолжается.

Государственное агентство лекарств напоминает, что обо всех серьезных побочных явлениях после вакцинации нужно сообщать ему.

Пока что о побочных эффектах сообщают в 0,5-1,9% случаев. Чаще всего у тех, кто прививался вакцинами Pfizer/BioNtech или Moderna, более выраженные побочные явления наблюдаются после второй дозы, а у тех, кто прививался AstraZeneca — после первой.

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