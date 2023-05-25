Предвыборная агитация только на латышском, по-русски — в частном порядке: Сейм одобрил поправки

В основе предвыборной агитации в Латвии сможет быть только государственный язык. Такое решение во втором чтении принял Сейм во вторник, 26 мая, на заседании Комиссии Сейма по по государственному управлению и самоуправлениям.

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На заседании комиссии депутат Олег Буров ("Латвия на первом месте") поинтересовался, будет ли разрешено в предвыборной палатке разговаривать наедине с людьми на их родном языке, например, русском.

Депутат Угис Митревицс (Национальное объединение) призвал в ответ Бурова "не отступать назад" в отношении продвижения в использовании государственного языка и не пытаться думать, как обойти поправки к Закону "О предвыборной агитации", "молча и шепча кому-то на ухо".

Представители ответственных структур и депутаты, отвечающие за продвижение законопроекта, пояснили, что использование другого языка в частных беседах возле предвыборной палатки не будет запрещено. Но представитель омбудсмена допускает, что с учетом предложенной формулировки в законе и этот вопрос может привести к судебному разбирательству.

Предвыборные выступления и письменные материалы должны быть только на латышском языке, отметила парламентский секретарь Министерства юстиции (ТМ) Лаума Паэглькална ("Новое Единство").

Во вторник, 16 мая, комиссия во втором чтении поддержала предложение, которое разработала совместно с министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере ("Новое Единство").

Планируется, что законом может быть предусмотрено, что в период предвыборной агитации в государственных и коммерческих электронных СМИ, радио и телепрограммах, открытых и закрытых площадках общественного пользования, периодических изданиях (газетах и журналах), информационных бюллетенях, книги и других печатных изданиях, а также в Интернете оплаченные предвыборные материалы и агитация могут быть только на государственном языке.

В период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент и самоуправления агитационные материалы могут содержать перевод на официальные языки государств-членов Европейского Союза при условии условие, что объем использования госязыка — ни звуковой, ни визуальный — не может быть меньше содержания на иностранном языке.

Председатель Национального совета электронных СМИ Иварс Аболиньш призвал депутатов не включать слово "платно" в отношении электронных СМИ, чтобы не создавать проблем с применением нормы.

Как уже сообщалось, депутаты от коалиции настаивают на поправках, чтобы предвыборная агитация в основном проходила на государственном языке.