Предвыборные бои: полиция проверит фейковую новость о том, что Гиргенс готовится к операции по пересадке волос

Государственная полиция проверит возможное распространение фейковой новости в интернете о бывшем министр внутренних дел Сандисе Гиргенсе ("Республика"), свидетельствует информация на Facebook политика.

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Гиргенс указал, что другой оппозиционный политик вместе с организованной группой произвел "примитивную фальсификацию" турецкой газеты, распространив не соответствующую действительности и лживую информацию. В Facebook Гиргенс прямо обвиняет в фальсификации лидера партии "Каждому и каждой" Алдиса Гобземса.

На картинках, распространенных в интернете видно, что на первой странице некой турецкой газеты размещена фотография Гиргенса с небольшим сопровождающим текстом о том, что заключен договор о трансплантации волос в неком СПА-центре в Турции.

Гиргенс нашел оригинал издания и утверждает, что такой публикации в газете нет.

Бывший министр внутренних дел заявил, что в ответ на его заявление отдел по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции Госполиции сообщил, что по данному делу начато ведомственное расследование.

Гиргенс также ходатайствовал о возмещении ущерба в размере 50 000 евро, которые он обещает направить детским домам "в случае осуждения и выздоровления преступников".

И Гиргенс, и Гобземс баллотируются в в 14-й Сейм.

Выборы в Сейм пройдут 1 октября.