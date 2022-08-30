Предвыборный рейтинг: шансы пройти в Сейм есть у 7-12 политических партий

За месяц до выборов 14-й Сейм шансы получить представительство в парламенте есть у 7-12 политических сил. На большую политическую разрозненность Сейма следующего созыва указывают опрос, проведенный центром исследований рынка и общественного мнения SKDS по заказу Латвийского телевидения, сообщает портал lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если бы выборы в Сейм проходили завтра, то 5%-й барьер преодолели бы пять партий. Тройка лидеров в августе осталась неизменной — правительственные "Новое Единство" и Национальное объединение, оппозиционное "Согласие". По данным опроса, более 5% респондентов готовы проголосовать за Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных".

У коалиционного Attīstībai/Par! — падение по сравнению с июлем: проголосовать за эту политическую силу в августе готовы 4,5% (минус 1%). Повысились шансы "Объединенного списка", который приблизился к преодолению 5%-го барьера (4,7% в августе против 3,3% в июле).

Августовский рейтинг политических партий выглядит так (в скобках рейтинг за июль):

Хотя стабильно 5%-й барьер, по данным опроса, преодолевают только пять партий, нужно учитывать, что этот рейтинг — процент от общего числа опрошенных, в том числе, тех, кто не знает за кого голосовать или не будет участвовать в выборах. Таким образом шансы пройти в 14-й Сейм очевидено хорошие у семи партий, но не исключено, что парламентское представительство получит большее число политических сил, за который пока готовы голосовать 2-3% респондентов.

Среди опрошенных SKDS 25,2% не знают за кого голосовать, а 14,3% респондентов заявили, что не пойдут на выборы.

По мере приближения даты выборов — 1 октября — растет число граждан, которые допускают участие в голосовании. По данным опроса, заявили, что точно пойдут на выборы 35% избирателей (+5% по сравнению с июлем), еще 34% скорее примут участие в выборах, чем нет, 11% — скорее не будут голосовать, а 12% — точно не собираются выполнять гражданский долг.

Председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня надеется, что активность будет на уровне прошлых выборов в Сейм или чуть ниже.

На выборах в 13-й Сейм явка составила 54,56%.

Выборы в 14-й Сейм состоятся в субботу, 1 октября.