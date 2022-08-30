Предвыборный рейтинг: шансы пройти в Сейм есть у 7-12 политических партий

За месяц до выборов 14-й Сейм шансы получить представительство в парламенте есть у 7-12 политических сил. На большую политическую разрозненность Сейма следующего созыва указывают опрос, проведенный центром исследований рынка и общественного мнения SKDS по заказу Латвийского телевидения, сообщает портал lsm.lv.
Если бы выборы в Сейм проходили завтра, то 5%-й барьер преодолели бы пять партий. Тройка лидеров в августе осталась неизменной — правительственные "Новое Единство" и Национальное объединение, оппозиционное "Согласие". По данным опроса, более 5% респондентов готовы проголосовать за Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных".
У коалиционного Attīstībai/Par! — падение по сравнению с июлем: проголосовать за эту политическую силу в августе готовы 4,5% (минус 1%). Повысились шансы "Объединенного списка", который приблизился к преодолению 5%-го барьера (4,7% в августе против 3,3% в июле).
Августовский рейтинг политических партий выглядит так (в скобках рейтинг за июль):
- "Новое Единство" — 8,3% (8,8%)
- Национальное объединение — 7,5% (7,5%)
- "Согласие" — 6,6% (7,3%)
- Союз "зеленых" и крестьян — 6,4% (5,1%)
- "Прогрессивные" — 5,1% (4,5%)
- Объединенный список — 4,7% (3,3%)
- Attīstībai/Par! — 4,5% (5,5%)
- Stabilitātei! — 3,1% (2,9%)
- Русский союз Латвии — 2,9% (3,8%)
- "Консервативные" — 2,7% (2,4%)
- Латвия на первом месте — 2,5% (3,4%)
- "Каждому и каждой" — 2,4% (2,7%)
- "Суверенная власть" — 1,3% (1,2%)
- Другие партии — 2,5%
Хотя стабильно 5%-й барьер, по данным опроса, преодолевают только пять партий, нужно учитывать, что этот рейтинг — процент от общего числа опрошенных, в том числе, тех, кто не знает за кого голосовать или не будет участвовать в выборах. Таким образом шансы пройти в 14-й Сейм очевидено хорошие у семи партий, но не исключено, что парламентское представительство получит большее число политических сил, за который пока готовы голосовать 2-3% респондентов.
Среди опрошенных SKDS 25,2% не знают за кого голосовать, а 14,3% респондентов заявили, что не пойдут на выборы.
По мере приближения даты выборов — 1 октября — растет число граждан, которые допускают участие в голосовании. По данным опроса, заявили, что точно пойдут на выборы 35% избирателей (+5% по сравнению с июлем), еще 34% скорее примут участие в выборах, чем нет, 11% — скорее не будут голосовать, а 12% — точно не собираются выполнять гражданский долг.
Председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня надеется, что активность будет на уровне прошлых выборов в Сейм или чуть ниже.
На выборах в 13-й Сейм явка составила 54,56%.
Выборы в 14-й Сейм состоятся в субботу, 1 октября.