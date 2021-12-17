Предъявлять с ковид-сертификатом не только паспорт и ID-карту можно будет только с 31 декабря

В четверг Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону "Об управлении распространением инфекции Covid-19", разрешающие предъявлять вместе с "ковидным" сертификатом водительские права, удостоверения школьника, студента, пенсионера.

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Как сообщила сегодня пресс-служба Сейма, эти поправки к закону вступят 31 декабря. На домашней странице likumi.lv указана такая же информация.

16 декабря поправки провозгласил президент страны Эгилс Левитс.

Сейчас при входе в "зеленые зоны" необходимо предъявлять сам сертификат, а также подтверждать свою личность паспортом или ID-картой.