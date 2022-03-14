Прекращена закупка на перестройку телебашни на сумму более 50 миллионов евро

С учетом текущей ситуации и подорожанием строительных материалов прекращена закупка на перестройку телебашни на Закюсале на сумму 54 млн евро, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель правления Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) Гирт Озолс.

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Закупка была объявлена в 2020 году, но за последние два года расходы на строительство выросли более чем на 20%, а также изменилась геополитическая ситуация, поэтому было принято решение прекратить закупку.

Об этом решении информированы все четыре участника закупки, сообщил Озолс.

LVRTC продолжит замену основных элементов башни, в том числе коммуникаций, противопожарной системы и лифтов.

Проект предусматривал переоборудование и расширение телевизионной башни, создание в ней научного и инновационного центра, помещений для конференций и общественных мероприятий.

Телевизионная башня на Закюсале — самая высокая в Европейском союзе. Она была сдана в эксплуатацию в 1989 году, а вещание обеспечивала уже с 1986 года.