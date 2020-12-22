Прекращение плановых медуслуг, поиски нового штамма и запрет на салют. Главное о Covid-19 на 22 декабря

Латвийские больницы приостановят оказание плановой помощи в стационарах. Правительство заявило о готовности софинансировать размещение больных в гостиницах. Страны Балтии совместными усилиями организуют доставку своих жителей из Великобритании. Самоуправлениям запретили устраивать салюты, торговля окончательно ушла в интернет. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 22 декабря.

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Цифры. В Латвии за минувшие сутки выявили 1004 новых случая Covid-19. Скончались 16 человек. Всего в понедельник были проведены 10 911 анализов. С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 32 339 человек. В больницах лечатся 998 пациентов Covid-19, 50 из них них находтся в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1871 новый случай коронавируса, 54 человека скончались от этого заболевания — это самое высокое число смертей с начала пандемии. В Эстонии за минувшие сутки скончались пять пациентов с коронавирусом, выявлено 579 новых случаев заражения — это 10% от 5687 проанализированных тестов. На данный момент в больницах лечатся 362 пациента.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 77,9 млн человек во всем мире, свыше 1,7 млн скончались, более 54,7 млн пациентов поправились.

Приостанавливается оказание плановой помощи в стационарах. В больницах на две недели будет остановлено оказание плановой помощи в стационарах. Министр здравоохранения Илзе Винькеле объяснила, что решение связано с тем, что число пациентов Covid-19 в стационарах приближается к тысяче. В прежнем объеме будут оказываться амбулаторные услуги, в том числе консультации специалистов. Больницы должны оказывать их по возможности удаленно.

Правительство софинансирует размещение больных в гостиницах. Правительство одобрило предложение Министерства экономики софинансировать со следующего года размещение больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах. Поддержка будет оказываться до марта 2021 года, на эти цели из бюджета планируется выделить 2,17 млн евро.

Вакцинация в Латвии начнется 28 декабря. Первые вакцинации против Covid-19 в Латвии начнутся 28 декабря. Больницы каждую неделю должны будут заказывать необходимое количество доз вакцины против Covid-19, которые будут подготавливаться оптовыми торговцами в воскресенье вечером и доставляться в понедельник. Первыми вакцину получат 4875 медицинских работников.

Торговля из магазинов перешла в интернет. Хотя с 19 декабря по 11 января большинство магазинов в Латвии больше не могут продавать товары на месте, в интернете можно приобрести практически все, кроме сигарет и топлива. Некоторые магазины предлагают заказ товаров не только через интернет, но и по телефону с консультацией продавца.

Европа отгородилась от Британии. Мир обеспокоен появлением нового штамма коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Британии. Ко вторнику более 40 стран отменили авиасообщение с Британией, а Швеция запретила вьезд иностранцам из соседней Дании, после того, как новый штамм был обнаружен и там.

Страны Балтии организуют перевозку своих жителей из Великобритании. Страны Балтии вместе организуют доставку своих жителей из Великобритании. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что посольство Литвы в Великобритании занимается регистрацией лиц, которым необходима помощь в возвращении в Литву. По словам министра, их возвращение будет организовано совместно с Латвией и Эстонией.

Салюта на Новый год не будет. Кабинет министров и Совет кризисного управления в этом году запретил самоуправлениям устраивать салюты на Новый год. Примечательно, что решение касается самоуправлений, но не физических лиц.

В Латвии займутся поиском следов нового штамма коронавируса. В самое ближайшее время ученые начнут изучать образцы анализов на предмет следов нового штамма коронавируса. Как уже сообщалось, мутация вируса, из-за которой многие европейские страны, включая Латвию, прервали транспортное сообщение с Великобританией, примерно на 70% более заразна, чем ранее установленные возбудители Covid-19. Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис высказал мнение, что запрет на пассажирское сообщение с Великобританией не спасет Латвию от нового, более заразного штамма коронавируса, однако отсрочит его появление.

История дня. Почему индивидуальные номера для транспорта пользуются спросом и в "ковидную" эпоху. Высокая цена на индивидуальный номер для транспортного средства умышленно сделана высокой, чтобы эта услуга не стала массовой, но спрос на индивидуальные номера остается высоким даже в эпоху коронавируса. В 2020 году в Латвии выдано 64 индивидуальных автомобильных номера. Каждый комплект стоит 3647,59 евро, при этом Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) получила заявку на регистрацию номера COVID 19.