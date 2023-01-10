Прекратил работу общий телефон для записи на тест на Covid-19

Телефон 8303 для централизованной записи на анализы на Covid-19 прекратил работу, говорится на домашней странице Рижской Восточной клинической университесткой больницы (RAKUS).
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Впредь, чтобы записаться на тест, нужно индивидуально связаться с любой выбранной лабораторией.
Общий телефон для централизованной записи был введен на время пандемии Covid-19. Со снижением актуальности заболевания, государство прекратило оплачивать проведение тестов без направления семейного врача.
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