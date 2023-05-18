"Прекратить закулисный фарс и клоунаду": "Согласие" собирает подписи за всенародное избрание президента
Foto: LETA

Непрошедшая в парламент партия "Согласие" инициирует сбор подписей за референдум о всенародно избираемом президенте. Об этом в своем Twitter сообщил один из лидеров "Согласия", депутат Европарламента и экс-мэр Риги Нил Ушаков.

Как отмечает Ушаков, "граждане Латвии уже давно выступают за то, чтобы президент страны избирался народом, вместо нынешней системы, когда главу государства выбирают 100 человек".

"Жители Латвии устали каждый раз наблюдать за закулисными играми в различных "зоопарках", гадая, кого из кандидатов депутаты выберут на этот раз. И о том, не придется ли нам вновь испытывать стыд за сделанный выбор", — заявляет партия. 

Впрочем, это уже далеко не первый раз, когда политические партии — в диапазоне от "Согласия" до Национального объединения — пытаются добиться всенародных выборов президента на протяжении последних десяти и более лет.

Почему же президента Латвии выбирает не народ?

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