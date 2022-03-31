Премьер Дании: мы должны предоставлять Украине вооружение и продолжать давление на Россию

Мы должны обеспечивать Украину необходимым вооружением, помогать украинским беженцам и продолжать давление на Кремль, заявила в четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

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Она подчеркнула, что Дания поддерживает сохранение жестких санкций против России, на что Дания намерена и впредь обращать внимание в ЕС и при работе с партнерами вне блока.

Фредериксен также заявила, что Дания привержена делу обеспечения стабильности и безопасности в регионе Балтийского моря. По словам премьер-министра Дании, страна немедленно откликнулась на призыв НАТО ответить на вторжение России в Украину, и правительство Дании было готово направить дополнительные силы в регион Балтийского моря.

Она отметила, что в ходе встречи с Кариньшем обсуждался актуальный вопрос укрепления независимости от энергоресурсов России. Фредериксен выразила уверенность, что "зеленый курс" ЕС остарется единственным путем в будущее.

"У нас очень тесное сотрудничество в этой области. Я надеюсь, что мы сможем добиться гораздо большего в регионе Балтийского моря. Нам также нужно делать это быстрее из-за войны на Украине", — заявила премьер-министр Дании.