Премьер: если не удастся договориться о санкциях, то нет смысла в ведении обязательной вакцинации от Covid-19 жителей 60+

Если на политическом уровне не удастся достичь договоренность о сакнкциях, которые могут грозить людям в возрасте, отказывающимся сделать прививки от Covid-19, то нет смысла выдвигать требование обязательной вакцинации жителей 60 лет и старше, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Глава правительства пояснил, что, по его информации, на уровне Группы оперативного управления продолжается дискуссия на эту тему. Однако публично уже прозвучали различные мнения, в том числе, и от политиков. Не все поддерживают такую идею.

Премьер вновь обратился к старшему поколению, с призывом вакцинироваться. По словам Кариньша, и латвийская, и общемировая статистика свидетельствует о том, что непривитые люди в возрасте, гораздо чаще заболевают, попадают в тяжелом состоянии в больницы и умирают.

Призыв Кариньша относится к 100 000 людей в возрасте, которые до сих пор — невзирая на угрозы волны "омикрона" — не сделали прививки.