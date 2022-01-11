Премьер: если не удастся договориться о санкциях, то нет смысла вводить обязательную вакцинацию от Covid-19 жителей 60+
Foto: AP/Scanpix/LETA

Если на политическом уровне не удастся достичь договоренности о санкциях, которые могут грозить людям в возрасте, отказывающимся сделать прививки от Covid-19, то нет смысла выдвигать требование обязательной вакцинации для жителей в возрасте 60 лет и старше, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Глава правительства пояснил, что, по его информации, на уровне Группы оперативного управления продолжается дискуссия на эту тему. Однако публично уже прозвучали различные мнения, в том числе, и от политиков. Не все поддерживают такую идею.

Премьер вновь обратился к старшему поколению с призывом вакцинироваться. По словам Кариньша, и латвийская, и общемировая статистика свидетельствует о том, что непривитые люди в возрасте гораздо чаще заболевают, попадают в тяжелом состоянии в больницы и умирают.

Призыв Кариньша относится к 100 000 людей в возрасте, которые до сих пор — невзирая на угрозы волны "омикрона" — не сделали прививки.

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