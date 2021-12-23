Премьер Эстонии: неуместно проводить параллели между задержанием Гобземса и тоталитарными режимами

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает неуместным проводить параллели между задержанием в Латвии депутата Сейма Алдиса Гобземса, выступающего против "ковидных" ограничений, и мерами, принимаемыми режимами Александра Лукашенко и Владимира Путина против инакомыслящих, сообщат портал ERR.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Неуместно сравнивать правительство правового государства, избранное путем свободных выборов, с тоталитарными режимами. Это преуменьшает страдания жертв террора тоталитарных режимов и их близких", — заявила Каллас в своем ответе на запрос фракции EKRE в Рийгикогу.

Она также отметила, что Эстония не выражала протест в связи с задержанием Гобземса.

"Латвийская Республика — это правовое государство, и каждый гражданин Латвии может защитить свои права в Латвии, а затем и за ее пределами, обратившись в Европейский суд по правам человека", — добавила Кая Каллас.

В декабре депутаты фракции EKRE в Рийгикогу во главе с председателем партии Мартином Хельме обратили внимание премьер-министра Эстонии Каи Каллас (Партия реформ) на задержание в Латвии депутата Сейма Алдиса Гобземса, выступающего против коронавирусных ограничений.

Хельме сравнил задержание Гобземса в Латвии с репрессиями в России и Беларуси. "Известно, что Эстония активно критиковала действия лидеров авторитарного режима соседних России и Беларуси по подавлению оппозиции. Теперь мы видим, что аналогичные тенденции достигли и нашего южного соседа, Латвии. В Латвии принято решение, что члены Сейма или депутаты местных самоуправлений, которые не были вакцинированы или не переболели коронавирусом, не могут выполнять свои обязанности. Мало того, 6 декабря был арестован имеющий депутатскую неприкосновенность член парламента Алдис Гобземс", — отметил Мартин Хельме.

В связи с инцидентом у EKRE возникли вопросы к премьер-министру Кае Каллас.

"Выразило ли правительство Эстонской Республики протест в связи с такими действиями правительства соседней страны? Во-вторых, видит ли правительство Эстонской Республики здесь параллель с мерами, принимаемыми режимами Александра Лукашенко и Владимира Путина против инакомыслящих? И, в-третьих, рассматривало ли правительство возможность принятия аналогичных мер против эстонских парламентариев?", — поинтересовались депутаты из фракции EKRE у Каи Каллас.

По словам Каллас, правительство не рассматривало возможность принятия таких мер, поскольку у Рийгикогу есть право на самоорганизацию.