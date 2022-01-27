Премьер Кариньш должен извиниться перед всеми предпринимателями, считает глава Торгово-промышленной палаты

Публичное утверждение премьер-министра о том, что общество из своих налогов содержит препринимателей, оскорбительно для тех, кто занимается бизнесом, считает президент Латвийской Торгово-промышленной палаты Айнарс Ростоцкис. В открытом письме он призывает Кришьяниса Кариньша публично извиниться перед всеми предпринимателями.

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Поводом для возмущения Айгара Ростоцкиса стали, судя по всему, слова премьер-министра Кришьяниса Кариньша в эфире программы "Утренняя панорама" Латвийского телевидения — о том, что общество не может содержать бизнес вечно, особенно, если он не очень востребован. Глава правительства так отреагировал на то, что Комитет по управлению кризисом в туризме потребовал отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!) и министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство"). В среду, 26 января, к призыву коллег из отраслей туризма, общепита, спорта и услуг красоты присоединилась и Латвийская ассоциация торговцев.

Призыв Ростоцкиса к Кариньшу, опубликованный на сайте Латвийско-торгово-промышленной палаты, содержит объяснение, откуда в госбюджете появляются деньги:

"Все начинается с понимания того, откуда берутся деньги. В госбюджете они появляются не из ниоткуда, деньги идут от бизнеса, в основном от компаний, занимающихся экспортом. Компании-экспортеры, продавая свои товары и услуги за пределами Латвии, привлекают в наш государственный бюджет деньги извне. Предприниматели, работающие на внутреннем рынке, также создают рабочие места, товары, услуги и, следовательно, деньги. Так как деньги возникают в результате рыночных отношений, то если нет предпринимателей и нет бизнеса, то не появятся деньги, которые можно перераспределить, заложить в государственный бюджет, реализовать благодаря этим средствам государственные функции".

Ростоцкис напоминает политикам, что компании, выполняющие госзаказы и, соответственно, использующие средства госбюджета, тоже могут это делать потому, что деньги, в том числе, для государства заработали экспортеры и активные предприниматели. Глава Торгово-промышленной палаты указывает и на то, что в Латвии среда неблагоприятна для бизнеса. Доказательство этого — через 30 лет после восстановления независимости в Латвии одни из самых низких экономических показателей в ЕС.

"За последние два года, проведенные в тени пандемии, государство несоразмерно ограничило предпринимателей, особенно, в тех сферах, которые сейчас страдают больше всего — туризме и гостиничном бизнесе. В один момент руководители государства говорят, что работать нельзя, в другой момент заявляют, что не могут содержать предприятия в этой сфере. С самого начала пандемии Латвийская торгово-промышленная палата обращала внимание на то, что решения должны быть взвешенными, а ограничения — соразмерными. Кризис затрагивает не только здравоохранение, но и бизнес. А двух лет вполне достаточно, чтобы найти решения и принять более соразмерные и рациональные решения", — пишет Ростоцкис: "Латвийская торгово-промышленная палата давно призывает правительство разрешить предпринимателям работать, при этом позаботившись о том, чтобы вирус не проник в их компании. Однако ряд ограничений, введенных до сих пор, были неоправданными и непропорциональными. В других европейских странах тем временем многие отрасли начинают возвращаться к допандемическим условиям, компании работают, отрасли развиваются, потому что ограничения более гибкие и пропорциональные. Следовательно, этим странам не нужно вкладывать бюджетные деньги в поддержку предпринимателей, предприниматели сами создают деньги".

Айгарс Ростоцкис призывает политиков вернуться к основам экономики и понять, откуда берутся деньги, а премьер-министра Кришьяниса Кариньша принести публично извинения предпринимателям.