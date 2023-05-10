Премьер Кариньш доверяет главе МВД Кучинскису

После череды громких событий в подведомственной МВД сфере — убийства женщины бывшим сожителем в Екабпилсе, потасовках подростков в рижском микрорайоне Иманте — премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") продолжает доверять министру внутренних дел Марису Кучинскису ("Объединенный список"), сообщило агентство LETA со ссылкой на интервью главы правительства телеканалу TV3.
Комментируя убийство женщины в Екабпилсе и драки молодых людей в Иманте, Кариньш заявил телеканалу TV3, что есть возможности для улучшения работы Государственной полиции, но в связи с конкретными случаями он не хотел бы критиковать только полицию.
Политиков больше волнуют общие настроения в обществе и причины насилия, ведь "детей воспитывает не полиция". Через две недели Кариньш созовет совещание ответственных учреждений для поиска решений по улучшению как борьбы с последствиями преступлений, так и способов предотвращения их причин.
На вопрос, когда ожидать обещанных улучшений внутренней безопасности, поскольку эта сфера была выделена в качестве одного из приоритетов государственного бюджета на этот год, Кариньш ответил, что в стране много вызовов в этой сфере. Например, уже обеспечена безопасность внешней границы от потока мигрантов, организованного Беларусью.
Следует отметить, что заявление Кариньша о фактическом отсутствии претензий к работе Кучинскиса имеет политическое значение. На данном этапе коалиционные политические силы, представляемые премьер-министром и главой МВД — "Новое Единство" и "Объединенный список" — разошлись во мнении о том, кто должен быть избран президентом Латвии. Неспособность коалиции договориться об едином кандидате в президенты уже стала причиной спекуляций о нестабильности правительства. Кариньш, заявив о том, что доверяет Кучинскису, косвенно опровергает эти слухи.