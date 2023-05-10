Премьер Кариньш доверяет главе МВД Кучинскису

После череды громких событий в подведомственной МВД сфере — убийства женщины бывшим сожителем в Екабпилсе, потасовках подростков в рижском микрорайоне Иманте — премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") продолжает доверять министру внутренних дел Марису Кучинскису ("Объединенный список"), сообщило агентство LETA со ссылкой на интервью главы правительства телеканалу TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комментируя убийство женщины в Екабпилсе и драки молодых людей в Иманте, Кариньш заявил телеканалу TV3, что есть возможности для улучшения работы Государственной полиции, но в связи с конкретными случаями он не хотел бы критиковать только полицию.

Политиков больше волнуют общие настроения в обществе и причины насилия, ведь "детей воспитывает не полиция". Через две недели Кариньш созовет совещание ответственных учреждений для поиска решений по улучшению как борьбы с последствиями преступлений, так и способов предотвращения их причин.

На вопрос, когда ожидать обещанных улучшений внутренней безопасности, поскольку эта сфера была выделена в качестве одного из приоритетов государственного бюджета на этот год, Кариньш ответил, что в стране много вызовов в этой сфере. Например, уже обеспечена безопасность внешней границы от потока мигрантов, организованного Беларусью.

Следует отметить, что заявление Кариньша о фактическом отсутствии претензий к работе Кучинскиса имеет политическое значение. На данном этапе коалиционные политические силы, представляемые премьер-министром и главой МВД — "Новое Единство" и "Объединенный список" — разошлись во мнении о том, кто должен быть избран президентом Латвии. Неспособность коалиции договориться об едином кандидате в президенты уже стала причиной спекуляций о нестабильности правительства. Кариньш, заявив о том, что доверяет Кучинскису, косвенно опровергает эти слухи.