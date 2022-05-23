Премьер Кариньш выдвинул кандидатуру Эклонса на пост главы МВД

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") выдвинул кандидатуру заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Кристапса Эклонса на пост министра внутренних дел. Об этом свидетельствует запись премьера в Twitter.

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В понедельник глава правительства встретился с Эклонсом и обсудил актуальные для отрасли вопросы, а также задачи ближайшего времени.

Как уже сообщалось, Attīstībai/Par! приняло решение выдвинуть в министры внутренних дел генерала Кристапса Эклонса.

Напомним, что прежняя глава МВД Мария Голубева (АР!) приняла решение уйти в отставку после событий 9 и 10 мая у памятника в парке Победы. Решению Голубевой предшествовал ультиматум Национального объединения. Нацблок заявил, что или Голубева уйдет в отставку, или министры от Нацобъединения покинут правительство.

В итоге Голубева покинула пост сама, а премьер отправил в целях "политического баланса" в отставку министра экономики Яниса Витенбергса, представляющего Нацобъединение. Обе конфликтующие коалиционные политические силы сохранят за собой контроль за министерствами.