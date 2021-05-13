Премьер: коалиция поддерживает продолжение работы правительства

Коалиция поддерживает продолжение работы правительства, но еще предстоит договориться об "организации сотрудничества", заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьер сообщил, что на пятницу запланирована встреча партнеров по коалиции, в ходе которой будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество между коалиционными партиями и организация совместной работы.

По словам Кариньша, в ходе индивидуальных переговоров партнеры по правительству выразили желание продолжать работу и реализовать совместную программу.

"На данный момент в ходе индивидуальных переговоров все партнеры выразили готовность продолжить сотрудничество, а пять (покинувших KPV LV) депутатов заявили, что поддержат возглавляемое мною правительство. Поддержка совместных действий очевидна, но вопрос в том, как лучше всего организовать сотрудничество, чтобы беспрепятственно и скоординированно продолжать работу", — сказал Кариньш.

Премьер также принял к сведению позицию, выраженную Национальным объединением, обсуждение которой также запланировано на пятницу. На вопрос, возможно ли, чтобы согласно требованию Национального объединения Янис Витенбергс мог сохранить пост министра экономики, Кариньш ответил, что такое утверждение в настоящее время является "спекуляцией".