Премьер Латвии Кариньш заявил CNN, что Россия вводит войска на территорию ДНР и ЛНР

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") дал интервью CNN, сообщив, что Россия вводит свои войска в восточную часть Украины, где находятся ДНР и ЛНР. Эту информацию подтвердили CNN и два источника в разведке США. На русской версии сайта BBC упоминается, что "Латвия сообщает о входе российской армии в Украину".

"Согласно имеющейся в моем распоряжении информации, Путин перебрасывает дополнительные силы и танки на территорию оккупированного Донбасса", — заявил в интервью CNN Кариньш: "По любой дефиниции, это вторжение одной страны в соседнюю страну".

"By any definition that's a crossing of the sovereign territory into a neighboring country." — Latvian Prime Minister Arturs Krišjānis Kariņš tells CNN Putin is moving additional forces into the region of Ukraine that Russia recognizes as "independent": https://t.co/4IaoOwJQEc pic.twitter.com/S4pbKPe0su