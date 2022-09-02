Премьер-министр: Latvijas Gāze не заинтересовано, чтобы в Латвии был мир, а у людей ясность

Руководство и структура собственников АО Latvijas Gāze не заинтересовны в том, чтобы в Латвии был мир, а у людей ясность, заявил в интервью "Утренней панораме" премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Комментируя заявление Latvijas Gāze о том, что в следующем отопительном сезоне газа может не хватить, политик отметил, что нужно помнить: само название Latvijas gāze вводит в заблуждение, поскольку по структуре собственников предприятие следовало бы назвать "Российский газ".

"Руководство и структура собственников предприятия не заинтересованы, чтобы в Латвии был мир, чтобы у людей была ясность. Россия воюет против Украины, а Россия в своих высказываниям также агрессивна к странам Балтии", сказал Кариньш, подчеркнув, что нужно внимательно относиться в тому, что заявляет Latvijas Gāze.

АО Conexus Baltic Grid напротив государственное предприятие, которое отвечает за хранение и знает, что под землей сейчас хранится больше газа на имя Латвии, чем необходимо домашним хозяйствам в отопительном сезоне. Правительство, опираясь на заон, приняло решение зарезервировать конкретный объем газа, которого хватит для отопительного сезона, заверяет глава Кабинета министров.

"Газа хватит. Сейчас Latvijas Gāze — публичный торговец, у него есть обязанность заниматься поставками домашним хозяйствам. Пока они исполняют эту обязанность, газ, который находится под землей, В случае, если они откажутся, не смогут выполнять это обязанности, тогда эту обязанность будет выполнять государственное предприятие Latvenergo в сотрудничестве с Conexus", — сказал премьер.

Как уже сообщалось, АО Latvijas gāze собирается этой осенью еще раз повысить тарифы на газ, поскольку существенно повысились закупочные цены. Об этом в интервью TV3 председатель правления предприятия Айгар Калвитис.