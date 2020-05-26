Премьер-министр Литвы анонсировал полное открытие границы с Латвией

С первого июня планируется полностью открыть границу Литвы с Латвией, написал во вторник в социальной сети Facebook литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

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"Свободное передвижение, не останется никаких постов и проверок", – написал он.

По словам премьера, это решение принято на проходившем в понедельник заседании Комитета по вопросам Covid-19. Он также подчеркнул, что окончательное решение в среду еще должно принять правительство.

С 15 мая гражданам Литвы, Латвии и Эстонии и законно проживающим в них лицам, желающим путешествовать через территории этих стран уже не нужно обосновывать причины въезда. Если граждане путешествовали только по территориям этих трех упомянутых стран, то на границе их не проверяют работники Национального центра общественного здоровья на признаки Covid-19, однако процедура паспортного контроля остается.

С 18 мая граждане стран Балтии могут выбирать для передвижения четыре пограничных пункта на литовско-латвийской границе (Бутинге-Руцава, Салочяй-Гренцтале, Кальвяй-Мейтене, Смелине-Медуми).

Если гражданин стран Балтии в течение 14 суток бывал в других государствах (за исключением Литвы, Латвии и Эстонии), то в отношении его действует правило обязательной самоизоляции на 14 дней.