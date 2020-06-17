Премьер-министр: налоги могут увеличиться для латвийцев, работающих в льготных налоговых режимах

Латвия не может себе позволить повышать налоги для людей, работающих в стандартном режиме, тогда как для людей, работающих в льготных налоговых режимах, налоги могут увеличиться, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Премьер-министр снова отметил, что в коалиции переговоры о налоговой реформе проходят с большим трудом, потому что у каждой из пяти партий несколько отличается точка зрения на этот процесс. Кариньш надеется, что партии придут к общему знаменателю, потому что работа в коалиции ведется активно, в том числе и в среду планируются переговоры на эту тему.

По мнению Кариньша, с позиции государства очень безответственно выглядит разрешение для людей легально работать в налоговых режимах, не позволяющих позаботиться о своем социальном обеспечении.

Глава правительства признал, что переговоры о бюджете на 2021 году будут трудными, поскольку из-за связанного с Covid-19 кризиса доходы государства снижаются, а потребности только увеличиваются.

Как полагает премьер-министр, государство должно не столько готовиться к второй волне Covid-19, сколько ответственными действиями добиться того, чтобы эта волна вообще не пришла.