Премьер-министр поручил разработать план доступности вакцины против Covid-19
Foto: AP/Scanpix/LETA/

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству здравоохранения разработать план доступности вакцины против вызываемой вирусом SARS-CoV-2 болезни Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

План Минздрава должен быть представлен правительству в течение двух недель.

"Необходимо, чтобы ответственная отрасль в короткие сроки после получения вакцины была готова обеспечить вакцинацию приоритетных групп и проинформировать общественность о доступности вакцины", — пояснили представители бюро Кариньша.

В резолюции премьер-министр подчеркивает, что план доступности вакцины должен охватывать такие аспекты, как закупка, транспортировка, хранение и распределение вакцины между медицинскими учреждениями для эффективного проведения вакцинации населения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

10

Source

LETA

Tags

Коронавирус SARS Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна