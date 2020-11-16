Премьер-министр поручил разработать план доступности вакцины против Covid-19

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству здравоохранения разработать план доступности вакцины против вызываемой вирусом SARS-CoV-2 болезни Covid-19.

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План Минздрава должен быть представлен правительству в течение двух недель.

"Необходимо, чтобы ответственная отрасль в короткие сроки после получения вакцины была готова обеспечить вакцинацию приоритетных групп и проинформировать общественность о доступности вакцины", — пояснили представители бюро Кариньша.

В резолюции премьер-министр подчеркивает, что план доступности вакцины должен охватывать такие аспекты, как закупка, транспортировка, хранение и распределение вакцины между медицинскими учреждениями для эффективного проведения вакцинации населения.