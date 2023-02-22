Премьер-министр: правительство не отказалось от СПГ-терминала

Правительство не отказалось от позиции, что Латвии для обеспечения безопасности необходим собственный терминал сжиженного природного газа (СПГ), сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

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Во вторник Кабинет министров отклонил условия сотрудничества, предложенные разработчиком СПГ-терминала в Скулте Skulte LNG Terminal и стратегическим инвестором.

Как заявил Кариньш, предложение было отклонено, так как государству были выдвинуты слишком высокие требования, хотя правительство еще на начальном этапе обсуждения проекта сформулировало свою позицию о том, что разрешит строительство терминала, но без особо благоприятных гарантий для частной компании.

По словам Кариньша, предложение инвестора содержало такие требования, что общественность не поняла бы согласия на них правительства. Предлагались разные модели поддержки, например, предусматривалось даже, что латвийские потребители будут субсидировать стоимость транспортировки газа для грузов, идущих за пределы Латвии, что несерьезно, сказал премьер.

"Похоже, что кто-то увидел здесь возможность без риска получить надежную прибыль", — прокомментировал желания инвесторов глава правительства.

После принятого вчера решения есть вероятность, что появится новый проект терминала, в котором не будет требования таких гарантий, а также правительство рассмотрит возможность строительства терминала на государственные средства.

Кариньш подчеркнул, что из соображений энергетической безопасности СПГ-терминал стране нужен, но при этом необходимо соизмерять потребности с затратами.

Как сообщалось, условия сотрудничества, поданные Skulte LNG Terminal 13 января, были отклонены после того, как правительство ознакомилось с их углубленной оценкой, проведенной Министерством климата и энергетики (МКЭ).

После получения дополнительной информации об инфраструктуре, мощности и затратах по проекту, МКЭ пришло к выводу, что предложенные условия сотрудничества не могут быть поддержаны, в основном из-за их регуляторных преимуществ и объема гарантий.

Министр климата и энергетики Раймонд Чударс после заседания Кабинета министров заявил журналистам, что поданные Skulte LNG terminal предложения предусматривали создание преимуществ в регуляторной среде, а также ряд обязательств со стороны государства и АО Latvenergo.

В связи с содержащимся в этих предложениях объемом обязательств правительство решило их не поддерживать.

"MКЭ поручено продолжать работу над созданием терминала, в том числе рассмотреть возможность привлечения к проекту государственных акционерных обществ и предоставления им необходимого финансирования", — сказал Чударс, добавив, что министерство отчитается перед правительством в течение месяца.

Генеральный директор Skulte LNG Terminal Ренар Микелсонс сказал агентству LETA, что компания обсудит сегодняшнее решение со стратегическим инвестором, так как важным условием с его стороны было участие правительства в проекте тем или иным образом.

"Мы постараемся найти возможность встретиться с МКЭ и обсудить мотивы, поскольку считаем, что требования об участии правительства были умеренными. Надеюсь, у правительства есть план", — сказал Микелсонс.

Он отметил, что стратегический инвестор имеет опыт работы по всему миру, поэтому строительство терминала с его участием будет более быстрым. Если же строительством будет заниматься правительство, реализация проекта займет больше времени.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года Сейм принял законопроект о присвоении СПГ-терминалу в Скулте статуса объекта национальных интересов, однако в нем не содержалось гарантий государства для поставок газа через него.

В последующие месяцы Skulte LNG Terminal нашло стратегического инвестора для реализации проекта и подало правительству предложения о предпочтительных формах сотрудничества, но ни инвестор, ни предложения публично не разглашались.

Skulte LNG Terminal зарегистрировано в 2016 году. Как сообщается на сайте предприятия, его бенефициарными владельцами являются Арнфин Унум и Петерис Рагаушс. В мае 2022 года о приобретении 20% акций "Skulte LNG Terminal" объявила топливная компания Virši-A.