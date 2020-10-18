Премьер-министр призывает латвийцев ограничить социальные контакты из-за коронавируса
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает жителей Латвии из-за роста заболеваемости Covid-19 ограничить свои социальные контакты.

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В твиттере премьер-министр написал, что в Латвии наблюдается серьезная вспышка Covid-19.

"Мы можем остановить Covid-19, соблюдая меры безопасности - мыть и дезинфицировать руки, держаться дистанции два метра и носить маски", - подчеркивает Кариньш.

Он призвал латвийцев в дальнейшем ограничить свои социальные контакты и не допустить, чтобы "вирус забирал наших близких".

Как сообщалось, среди стран Балтии самый высокий двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в настоящее время наблюдается в Латвии.

В Латвии этот показатель составляет 71,51, в Литве - 70,15, в Эстонии - 35,85 случая.

В отличие от Литвы и Латвии в Эстонии кумулятивный показатель заболеваемости на этой неделе постепенно снижался.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 58 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Один зараженный Covid-19 человек в возрастной группе от 70 до 75 лет умер.

В субботу сделано 2690 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 2,1%. В целом с начала пандемии сделан 390 971 тест.

Covid-19 подтвержден у 3450 человек, 1329 человек выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, вчера госпитализировано семь пациентов с Covid-19. В стационарах лечатся 72 пациента, в тяжелом состоянии находятся шесть человек.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Кришьянис Кариньш
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