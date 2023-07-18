Премьер-министр уйдет в отпуск на полторы недели

Премьер-министр Кришьянис Кариньш завтра, 19 июля, уходит в отпуск, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Кариньш будет в ежегодном отпуске с 19 по 28 июля.

С учетом того, что Кариньш в настоящее время выполняет обязанности и министра иностранных дел, во время его отсутствия замещающие лица должны будут исполнять обязанности двух министров.

До 23 июля Кариньш назначил исполняющей обязанности премьер-министра и министра иностранных дел министра образования и науки Анду Чакшу , а с 24 по 28 июля — министра благосостояния Эвику Силиню (СП).

Несколько министров также отправятся в отпуск. Министр внутренних дел Марис Кучинскис будет в отпуске с 24 июля по 6 августа, министр финансов Арвил Ашераденс — до 28 июля, министр климата и энергетики Раймонд Чударс — с 24 июля по 30 июля, министр здравоохранения Лига Меньгелсоне — с 24 июля по 30 июля, министр обороны Инара Мурниеце — с 24 июля по 3 августа и министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс — с 24 июля по 4 августа.

Как сообщалось, следующее очередное заседание правительства запланировано только на 8 августа.