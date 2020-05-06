Премьер-министры стран Балтии договорились открыть границы

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство), премьер-министр Эстонии Юри Ратас и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис договорились 15 мая открыть границы стран, сообщил Кариньш в своем Twitter.
Таким образом, уже в конце следующей недели жители стран Балтии смогут свободно передвигаться между соседними странами.
В свою очередь, жители, которые вернутся из других стран за пределами Балтии, должны будут на 14 дней самоизолироваться, сообщил Кариньш.
Как сообщили в бюро премьера, главы правительств стран Балтии согласились, что успешно реализованные Латвией, Литвой и Эстонией меры по ограничению распространения Covid-19 являются достаточным основанием для того, чтобы с 15 мая отменить контроль на внутренних границах стран.
"Таким образом, жителям стран Балтии будет предоставлена свобода перемещения в регионе. В свою очередь людям, которые прибудут из других стран, и в дальнейшем необходимо будет соблюдать в течение 14 дней самоизоляцию", - указали в бюро премьера.
Главам МИД Латвии, Литвы и Эстонии поручено договориться о практических шагах по отмене ограничений и обмену информацией о въезжающих в страны Балтии лицах.
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил у себя в фейсбуке, что "все три страны Балтии должным образом обуздали распространение коронавируса".
"Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения друг друга. Поэтому с 15 мая снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между балтийскими государствами", - сообщил литовский премьер.
Он подчеркнул, что граждане стран Балтии, которые возвращаются из других зарубежных государств, должны будут провести в самоизоляции две недели. "Только они смогут это делать в своих родных странах", - сказал глава литовского правительства.
По его словам, об открытии границ для граждан Литвы и Польши в понедельник достигнута договоренность также с польским премьером Матеушем Моравецким.
Как уже сообщалось, жители Литвы с понедельника могут покидать страну, а Министерство сообщения Латвии хочет 13 мая возобновить международные пассажирские перевозки в ограниченном объеме.
17 марта в Латвии было остановлено всё международное пассажирское сообщение и закрыты границы.
Šodien video konferencē ar @ratasjuri un @Skvernelis_S vienojāmies par iekšējo robežu atvēršanu no 15. maija un brīvu Baltijas valstu iedzīvotāju kustību. Iedzīvotājiem, kuri ieradīsies no citām valstīm, arī turpmāk jāievēro 14 dienu pašizolācija.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 6, 2020