Премьер-министры стран Балтии договорились открыть границы

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство), премьер-министр Эстонии Юри Ратас и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис договорились 15 мая открыть границы стран, сообщил Кариньш в своем Twitter.

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Таким образом, уже в конце следующей недели жители стран Балтии смогут свободно передвигаться между соседними странами.

В свою очередь, жители, которые вернутся из других стран за пределами Балтии, должны будут на 14 дней самоизолироваться, сообщил Кариньш.

Как сообщили в бюро премьера, главы правительств стран Балтии согласились, что успешно реализованные Латвией, Литвой и Эстонией меры по ограничению распространения Covid-19 являются достаточным основанием для того, чтобы с 15 мая отменить контроль на внутренних границах стран.

"Таким образом, жителям стран Балтии будет предоставлена свобода перемещения в регионе. В свою очередь людям, которые прибудут из других стран, и в дальнейшем необходимо будет соблюдать в течение 14 дней самоизоляцию", - указали в бюро премьера.

Главам МИД Латвии, Литвы и Эстонии поручено договориться о практических шагах по отмене ограничений и обмену информацией о въезжающих в страны Балтии лицах.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил у себя в фейсбуке, что "все три страны Балтии должным образом обуздали распространение коронавируса".

"Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения друг друга. Поэтому с 15 мая снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между балтийскими государствами", - сообщил литовский премьер.

Он подчеркнул, что граждане стран Балтии, которые возвращаются из других зарубежных государств, должны будут провести в самоизоляции две недели. "Только они смогут это делать в своих родных странах", - сказал глава литовского правительства.

По его словам, об открытии границ для граждан Литвы и Польши в понедельник достигнута договоренность также с польским премьером Матеушем Моравецким.

Как уже сообщалось, жители Литвы с понедельника могут покидать страну, а Министерство сообщения Латвии хочет 13 мая возобновить международные пассажирские перевозки в ограниченном объеме.

17 марта в Латвии было остановлено всё международное пассажирское сообщение и закрыты границы.