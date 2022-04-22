Премьер-министры стран Балтии призвали разместить в регионе дивизии НАТО в боевой готовности

Премьер-министры стран Балтии призывают к размещению в каждой из стран Балтии дивизии союзников в состоянии боевой готовности.

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Премьер-министры указали в совместном заявлении, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде будут стараться добиться утверждения следующей стратегической концепции НАТО, а также заметного укрепления долгосрочных решений НАТО в области сдерживания и обороны и восточного фланга НАТО.

Чтобы предотвратить любую возможность агрессии, странам Балтии необходимы современные решения для постоянной обороны. Им необходимо более значительное присутствие сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил.

В заявлении говорится, что для обеспечения постоянного присутствия войск союзников в странах Балтии потребуются три дивизии в состоянии боевой готовности, по одной в каждой из стран Балтии, предназначенные для коллективной обороны и способные интегрировать силы национальной обороны.

Каждая дивизия должна включать в себя боеспособную бригаду союзников с необходимыми средствами поддержки на базе усиленной боевой группы НАТО.

Страны Балтии также обязались продолжать дальнейшее увеличение своих оборонных бюджетов как минимум до 2,5% от ВВП. Дополнительное финансирование будет способствовать более быстрому наращиванию потенциала в наиболее важных областях, включая совместные балтийские проекты.

Страны Балтии продолжат сотрудничество в сфере закупки устройств для запуска ракет многоразового использования и изучат другие возможности для улучшения координации деятельности по наращиванию потенциала.

Три государства также разработают общие процедуры, которые позволят каждому из них оказывать военную и невоенную помощь одной или нескольким странам Балтии по их просьбе.

Как уже сообщалось, в пятницу в Риге состоялась встреча премьер-министров стран Балтии.

В настоящее время в странах Балтии дислоцируются боевые группы НАТО. В Латвии дислоцирована расширенная многонациональная боевая группа НАТО под руководством Канады. Она объединяет более 1500 военнослужащих из десяти стран — Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии. Ежедневно солдаты участвуют в учениях с Национальными вооруженными силами, тем самым улучшая взаимодействие с региональными союзниками для реагирования на вызовы безопасности.

Кроме того в Латвии дислоцированы американские военные.