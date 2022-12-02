Премьер-министры стран Балтии встретятся в Риге на следующей неделе
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В пятницу, 9 декабря, в Кабинете министров состоится заседание премьер-министров Балтийского совета министров, в котором примут участие премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом агентству LETA сообщили в Госканцелярии.

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В ходе встречи премьер-министры стран Балтии обсудят дальнейшую поддержку Украины как в международных организациях, так и двустороннюю помощь, а также прием украинских беженцев. Лидеры также обсудят привлечение России к ответственности и разработку следующих санкций Европейского союза). Главы правительств продолжат работу по укреплению присутствия НАТО в Балтийском регионе, уделяя особое внимание выполнению решений Мадридского саммита НАТО. На повестке дня также будут вопросы регионального сотрудничества в сфере энергетики и реализации железнодорожного проекта Rail Baltica.

Балтийский совет министров является органом сотрудничества правительств Латвии, Эстонии и Литвы, созданным 13 июня 1994 года. Высшим органом принятия решений Балтийского совета министров является собрание глав правительств, которое проводится не реже одного раза в год. В этом году страной-председателем в этом формате является Латвия, в прошлый раз это было в 2019 году.

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