Премьер: можно разрешить собираться большему количеству людей, но массовых мероприятий пока не будет

Возможно, будет разрешено собираться в большем количестве, но этим летом массовых мероприятий не будет точно, заявил в интервью телеканалу LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

"Нам нужно понять, что это в интересах нашего собственного здоровья", — подчеркнул он, добавив, что решать эпидемиологам, которые будут смотреть и на опыт других стран.

Политик отметил, что в Латвии было гораздо меньше ограничений, чем в других местах Европы, но ситуацию удалось контролировать очень успешно. После 9 июня, когда чрезвычайная ситуация будет прекращена, правительство продолжит следовать советам эпидемиологов. Он напомнил, что коронавирус никуда не делся, поэтому дистанцию и мытье рук никто не отменял.

О том, что именно изменится после 9 июня, можно будет говорить после заседания правительства 4 июня. "Но радикальных перемен не будет. Может быть что-то немного расширится, но ограничений уже осталось не так много", — сказал премьер.