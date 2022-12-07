Премьер: мы поддерживаем российских журналистов в эмиграции, но те, кто работают в Латвии, должны соблюдать наши законы
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Латвия поддерживает журналистов в эмиграции, нелояльных российской власти, но каждый, работая в Латвии, должен соблюдать закон нашего государства, такой вывод можно сделать из интервью премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") программе "900 секунд" телеканала TV3.

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На просьбу оценить решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) аннулировать латвийскую лицензию российского независимого медиа "Дождь", премьер ответил, что у него до сих пор не было возможности ознакомиться с отчетом Службы государственной безопасности, на которое это решение совета опиралось, сообщает агентство LETA.

В целом Кариньш считает, что для оценки подобных случаев в Латвии существует учреждение, осуществляющее надзор за масс-медиа, и следящее за тем, чтобы работающие в стране масс-медиа соблюдали в своей деятельности действующие законы и другие нормативные акты. "В данном случае надзирающий за масс-медиа орган считает, что не соблюдали. У нас правовое государство, и у медиа есть возможность обратиться в суд. Комментировать дальше я действительно не хочу", — сказал Кариньш. И добавил, что орган, надзирающий за масс-медиа, независим, и он не хочет вмешиваться в его деятельность.

Одновременно премьер утверждал, что Латвия продолжит поддерживать журналистов в эмиграции, "но, конечно, этим журналистам, как и каждому медиа, надо соблюдать законы нашего государства".

Политик добавил также, что латвийскому обществу нужно продолжать всеми способами поддерживать Украину и делать все возможное, чтобы она победила в войне против страны-агрессора — России.

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