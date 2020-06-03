Премьер: мы с умом распределяем дополнительные деньги на Covid-19

Министерствам еще предстоит подготовить решения о вложенииях дополнительно выделенных на преодоление кризиса Covid-19 средств, правительство их обсудит и утвердит, а контроль за использованием средств будет осуществляться так же, как контроль над любыми бюджетными расходами, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью Латвийскому телевидению.

Во вторник правительство приняло решение о распределении дополнительных 600 млн евро, однако, по словам премьера, полученные суммы можно назвать контрольными. Министерствам еще предстоит подготовить конкретные решения, которые должно будет утвердить правительство. В свою очередь контроль за использованием этих средств будет осуществлять само правительство, министерства, Госконтроль и другие учреждения, контролирующие бюджетные расходы.

Кариньш подчеркнул, что эти инвестиции будут производиться в течение примерно полутора-двух лет, а не за одну неделю или месяц.

"Это фактически обычный механизм правительственных инвестиций, однако суммы значительно больше. Мы берем деньги взаймы, чтобы стимулировать экономику, но с умом, чтобы в будущем мы были сильнее и богаче", — подчеркнул премьер, добавив, что треть этих средств предусмотрена для модернизации латвийских предприятий, чтобы они стали более конкурентоспособны на международном рынке.

Как сообщалось, Кабинет министров постановил перераспределить на различные инициативы министерств 600 млн евро, в том числе 103,2 млн евро выделены на проекты медицинской инфраструктуры.