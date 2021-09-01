Премьер: на латвийско-белорусской границе есть напряженность, но прямой военной угрозы нет
Foto: Valsts kanceleja

На латвийско-белорусской границе есть напряженность, но прямой военной угрозы нет, заявил в интервью в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он охарактеризовал ситуацию на границе как гибридную угрозу для Латвии, которую создает соседняя страна, используя граждан третьих стран.

Как сообщалось, в связи с ростом потока нелегальных мигрантов с 11 августа в приграничной зоне с Белоруссией введена чрезвычайная ситуация. За период с 10 августа предотвращены попытки 770 человек незаконно пересечь границу.

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LETA

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Беженцы в Латвии Кришьянис Кариньш
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