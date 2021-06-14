Премьер: налоговая реформа переноситься не будет
Foto: Valsts kanceleja

Налоговую реформу, которая должна вступить в силу с 1 июля этого года, откладывать не планируется, заявил после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он подчеркнул, что налоговые изменения необходимы, чтобы все работающие люди в Латвии были социально застрахованы. Премьер отметил, что кризис из-за Covid-19 продемонстрировал большое неравенство между людьми, за которых платят социальный налог, и теми, за которых не платят.

В условиях Covid-19 одна часть легально работающих оказалась никак не защищена. "Перед правительством стояла сложнейшая задача найти способ, как ввести программы поддержки", - сказал Кариньш.

Премьер отметил, что нет каких планов менять дату вступления реформы в силу. Когда происходят изменения, всегда есть кто-то, кто в последний момент понимает, что недостаточно к ним подготовился, тем не менее, по словам Кариньша, все сумеют с этим справиться и всем работающим в Латвии будет обеспечена социальная защита.

Как сообщалось, Новая консервативная партия ранее предложила перенести на более поздний срок введение минимальных социальных взносов и изменений в режиме налога микропредприятий. Готовность поддержать перенос сроков введения этих изменений выразили фракции и других представленных в Сейме партий.

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LETA

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