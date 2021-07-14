Премьер не согласен с президентом: для самозанятых и работающих на неполную ставку налоги пересматриваться не будут

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") пока не видит оснований для внесения коррекций в налоговую систему, касающихся самозанятых и работающих на неполную ставку. Об этом глава правительства заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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Ранее президент Эгилс Левитс сказал, что следовало бы внести коррекции в недавно принятые налоговые изменения. Кариньш, однако, считает, что проблемы больше в том, что люди еще не поняли нову систему, и нужно проводить разъяснительную работу, но сам по себе утвержденный порядок менять не надо.

"Очевидно необходимо, что Служба госдоходов и Государственное агентство социального страхования лучше объясняли, что людям ждать. Очевидно многие еще не поняли и боятся, что будет что-то плохое. Это я могу понять. Но нам по существу нужно предусмотреть, чтобы никто не платил налог за несуществующие доходы", — сказал Кариньш.

Также премьер считает, что недовольство налоговыми изменениями, демонстрируемое в социальных сетях, не всегда отражает мнение большинства, и крайне трудно строить политику, опираясь на соцсети.