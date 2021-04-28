Премьер не видит возможностей провести чемпионат мира по хоккею в Риге со зрителями

В настоящее время премьер-министр Кришьянис Кариньш не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Об этом он заявил сегодня на телеканале TV3.

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Кариньш напомнил, что, к сожалению, эпидемиологическая ситуация по Covid-19 в Латвии в настоящее время ухудшается.

"Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды", — добавил премьер.

Сегодня оргкомитет чемпионата мира по хоккею соберется на очередное заседание. На предыдущем заседании 19 апреля оргкомитет рассмотрел предварительные варианты допуска зрителей к чемпионату мира по хоккею в Риге, но никаких решений не принял.

Действующие сейчас правила Кабинета министров не предусматривают допуск зрителей к спортивным играм.

Латвийская федерация хоккея предложила организовать тестирование зрителей на Covid-19 по образцам слюны, маркированные места, маски и дистанцию. В Arena Riga планировалось принять 2660 зрителей, в Олимпийском центре — 1058.