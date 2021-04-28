Премьер не видит возможностей провести чемпионат мира по хоккею в Риге со зрителями
Foto: Valsts kanceleja

В настоящее время премьер-министр Кришьянис Кариньш не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Об этом он заявил сегодня на телеканале TV3.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кариньш напомнил, что, к сожалению, эпидемиологическая ситуация по Covid-19 в Латвии в настоящее время ухудшается.

"Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды", — добавил премьер.

Сегодня оргкомитет чемпионата мира по хоккею соберется на очередное заседание. На предыдущем заседании 19 апреля оргкомитет рассмотрел предварительные варианты допуска зрителей к чемпионату мира по хоккею в Риге, но никаких решений не принял.

Действующие сейчас правила Кабинета министров не предусматривают допуск зрителей к спортивным играм.

Латвийская федерация хоккея предложила организовать тестирование зрителей на Covid-19 по образцам слюны, маркированные места, маски и дистанцию. В Arena Riga планировалось принять 2660 зрителей, в Олимпийском центре — 1058.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA

Tags

Коронавирус Riga (FC) TV3 Кабинет министров Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса