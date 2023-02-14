Премьер: необходимо упорядочить сеть больниц и ввести медицинское страхование

В сфере здравоохранения необходимо упорядочить сеть больниц и ввести медицинское страхование, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") на заседании Бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

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Министр здравоохранения Лига Менгельсоне в настоящее время работает над планом повышения эффективности системы здравоохранения, и для его реализации и улучшения финансирования здравоохранения ей необходима поддержка Сейма, сказал Кариньш.

Этот вопрос был поднят депутатом Союза зеленых и крестьян Виктором Валайнисом, который указал, что внедрение модели финансирования здравоохранения откладывается уже четыре года и правительство обязано навести порядок в этой сфере.

Премьер отметил, что даже после выделения дополнительного финансирования эффективность системы здравоохранения не повысилась в достаточной степени, и по этому вопросу он боролся с двумя предыдущими министрами здравоохранения, которые не были готовы вносить системные улучшения. Депутаты указали премьеру, что проблема заключается в нехватке денег, однако глава правительства подчеркнул, что бюджет здравоохранения увеличился вдвое, но улучшений нет, и это свидетельствует о том, что деньги не могут решить все.

По словам Кариньша, сеть здравоохранения организована неэффективно. Во многих больницах услуга якобы есть, но на практике получить ее невозможно. Однако, поскольку на бумаге данную услугу получить можно, скорая помощь доставляет в такую больницу пациента, которого там "маринуют" 6-12 часов, пока не выясняется, что необходимая помощь не может быть предоставлена, и тогда человека везут в ближайшую региональную больницу.

Кариньш отметил, что в других странах пациентов возят за 100 и более километров, и никто на это не жалуется, потому что главное для пациента — получить качественное лечение.

Еще одна проблема, по словам премьера, заключается в том, что, когда проживающие за границей латвийцы приезжают на родину для получения медицинских услуг, их оплачивает население Латвии. Поэтому необходимо ввести систему медицинского страхования, подобную, например, Норвегии, где необходимо проработать определенное время, чтобы получить страховку.