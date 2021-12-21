Премьер: нужно меньше говорить об ограничениях, больше — о мерах защиты от коронавируса
Foto: LETA

В текущей ситуации в связи с Covid-19 нужно меньше говорить об ограничениях, больше — о мерах защиты, в том числе бустерной вакцинации и ношении медицинских масок и респираторов, заявил во вторник на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он отметил, что нужно развернуть большую кампанию по информированию общественности о том, что бустерную вакцину можно получить уже через три месяца после основного курса вакцинации.

Также Кариньш указал, что следовало бы разработать более четкие рекомендации о том, какие маски следует носить, признав пригодными только медицинские маски и респираторы и, возможно, запретив ношение тканевых масок.

По словам премьера, в результате этих мер можно уменьшить влияние пандемии на экономику. В противном случае не останется ничего иного, как "закрыть" ее.

"Наша цель — по возможности не идти в этом направлении", — сказал Кариньш.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что о дальнейших шагах в контексте эпидемиологического регулирования правительство может договориться в первую неделю января.

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