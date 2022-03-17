Премьер: нужно помогать разъяснениями людям, которые долгое время жили в информационном пространстве Кремля

Путем разъяснений следует помочь людям, которые долгое время жили в информационном пространстве Кремля, заявил сегодня в ежегодном обращении к Сейму премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Прежде чем уделить внимание вопросу об информационном пространстве, Кариньш повторил сказанное ранее о том, что принято решение об увеличении финансирования оборонного сектора до 2,5% от ВВП в течение трех лет.

Премьер-министр отметил, что также следует укреплять информационную среду, которая "крайне важна" для противостояния в войне Владимира Путина против Украины. Она "не убивает людей, но разрушает их сознание", сказал глава правительства.

Кремлевская ложь, которая на протяжении десятилетий напрямую проникала в латвийское общество, породила своего рода "рак мыслей или идей", пояснил Кариньш, подчеркнув, что это образование необходимо "искоренить, вырезать".

Премьер-министр высоко оценил тот факт, что Национальный совет по электронным закрыл ряд телеканалов и более 60 веб-сайтов, включенных в информационную среду Кремля. Также ведется работа по обеспечению доступности новостей на русском языке таких каналов, как Deutsche Welle, британская BBC, Current Time и других.

Премьер подчеркнул, что Латвия является страной с одной общиной, одним государственным языком и ведущей культурой — латышской, с целью интеграции всех проживающих в Латвии людей. Он отметил, что важно проявлять уважение по отношению к этническому происхождению, дому и родному языку каждого, и в то же время время всем должны быть доступны государственный язык, культура и информационное пространство.

Кариньш подчеркнул, что эту возможность следует использовать, чтобы помочь тем людям, которые несколько десятилетий жили в совершенно другой информационной среде. "Начнем не с осуждения. Начнем с разъяснений. Я убежден, что если мы, подавляющее большинство общества, захотим инклюзивно включить этих людей в наше общество, у нас все получится", — предположил премьер.

При этом глава правительства подчеркнул, что это двусторонний процесс. "Люди должны захотеть перейти улицу, а с другой стороны им должны протянуть дружескую руку помощи", — сказал Кариньш, выразив уверенность в том, что люди пойдут по этому пути и в итоге страна придет к более сплоченному обществу.

Как сообщалось, выступление главы правительства в Сейме сегодня длилось примерно 50 минут, в нем был затронут ряд вопросов, в том числе касающихся внутренней политики Латвии.