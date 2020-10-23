Премьер обещает найти средства на расширение тестирования

Премьер-министр Кришьянис Кариньш обещает найти найти средства на увеличение количества тестов на Covid-19.

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Во время заседания правительства министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал коллег думать о том, какие решения правительство еще может принять для ограничения Covid-19. Он упомянул расширение тестирования и пропускной способности больниц, поинтересовавшись, нельзя ли изыскать средства на эти меры

"У меня нет иллюзий, что в декабре мы победим Covid-19. Мы будем так жить еще пару месяцев. Главный вопрос в том, будет ли доступно медицинское обслуживание", — сказал министр.

Кариньш согласился с ним, добавив, что найти деньги на тесты будет несложно.